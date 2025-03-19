Мир сейчас выбирает между 'гельсинским' и 'ялтинским' миром: первые заявления Зеленского и Стубба на встрече в Финляндии

Официальные переговоры Владимира Зеленского и Александера Стубба в Хельсинки 19 марта были посвящены поддержке Украины и прекращению российской агрессии. Среди основных тем – инвестиции в производство оружия в Украине, интеграция в ЕС, усиление антироссийских санкций и вовлечение Европы в мирный процесс. Киев также интересуется финским опытом в создании системы гражданской защиты и строительстве укрытий.

Об этом написал в своем Х Владимир Зеленский. Встреча Зеленского и Стубба прошла в Президентском дворце. Во время совместной пресс-конференции Стубб подчеркнул, что мир находится на развилке, выбирая между "ялтинским" и "гельсинкским" порядками.

"Ялта – украинский город. Принципы же международного права остаются неизменными: суверенитет, территориальная целостность и независимость. Это принципы, закрепленные в Хартии ООН и Хельсинкской декларации", — подчеркнул президент Финляндии.

Он призвал международное сообщество к давлению на Россию для достижения справедливого мира, подчеркнув право Украины на самозащиту, которое не должно ограничиваться ни сейчас, ни в будущем.

"Украина хочет мира. Финляндия хочет мира. Европа и США желают мира. А Россия еще должна доказать, что стремится к этому же. Первый шаг – прекращение огня", – заявил Стубб. Он добавил, что предложение президента США по поводу 30-дневного режима тишины можно принять лишь однозначно, без всяких условий.

Стубб также считает, что разговор Трампа с Путиным стал шагом к безоговорочному прекращению боевых действий. Он выразил надежду, что Украина станет полноправным членом ЕС и НАТО, отметив уникальный опыт украинских военных, которые сейчас являются одними из сильнейших в Европе.

По его словам, финская помощь уже превысила 100 миллионов евро, а к поддержке присоединились и финские предприятия. Финляндия и дальше будет оставаться надежным партнером Украины.

Зеленский поблагодарил Финляндию за тесное сотрудничество, что, по его мнению, является основой стабильности в регионе.

"Наши народы знают, что жизнь рядом с Россией. И только в единстве с Европой и миром мы можем гарантировать спокойствие и безопасность наших людей", — отметил Зеленский.

Основным вопросом переговоров он назвал оборонительную поддержку. Зеленский отметил вклад Финляндии в укрепление обороноспособности Украины, в частности поставки вооружения и оборудования. Напомним, что ранее Хельсинки выделили 660 миллионов евро на закупку оборонительных товаров для украинской армии.

Глава государства также отметил необходимость совместно остановить Путина, чья риторика не отвечает действиям.

"Даже после заявлений Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, только за минувшую ночь было выпущено 150 дронов, поразивших объекты энергетики, транспорта, больницы и жилые дома", - заявил Зеленский.

Он выразил убеждение, что война может завершиться уже в этом году при условии предоставления Украине надежных гарантий безопасности. Без них Россия снова прибегнет к агрессии.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы, предполагающие признание временно оккупированных территорий российскими. Стубб в ответ упомянул о потере Финляндией части территорий во время советской агрессии и выразил поддержку позиции Украины.

Президент Украины добавил, что слова Кремля не имеют веса без контроля со стороны западных партнеров, прежде всего США. Он заверил, что Украина не будет наносить удары по России, если Москва прекратит атаки на украинскую энергетику.

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"Я не буду обсуждать с Путиным, какой должна быть наша армия или экономическая политика. Главное — сохранить независимость и суверенитет Украины и не допустить никакого российского влияния в будущем", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что 19 марта проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом, во время которого ожидает узнать больше о его диалоге с Путиным.

В рамках визита Зеленский также провел переговоры со спикером парламента Юсси Халла-Ахо, премьер-министром Петтери Орпо, министрами и представителями оборонных компаний. Первая леди Елена Зеленская сосредоточила внимание на вопросах образования: в частности, речь шла о расширении коалиции украинских студий, создании безопасных укрытий в школах и обмене опытом по организации школьного питания.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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