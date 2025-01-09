Многим украинцам не поступает 'Нацкешбек': в Дії объяснили возможные причины

Украинцы все чаще выражают в сети возмущение из-за отсутствия начислений на карты "Национального кэшбэка" за покупку отечественных товаров. Они отмечают, что товары входят в утвержденный список, однако кэшбек зачисляется только за отдельные из них.

Проблемы с начислением средств возникают не только в магазинах, но и в аптеках. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на комментарии пользователей под публикацией в приложении "Дія".

Читайте также: НБУ опроверг информацию о блокировке карт за снятие денег в банкомате

В "Дії" объяснили, по каким причинам кэшбэк мог не начислиться:

касса магазина, где была совершена покупка, могла не поддерживать участие в программе; товар, который вы приобрели, может отсутствовать в перечне зарегистрированных в программе (это можно проверить на сайте среди списка производителей и товаров или с помощью сканера штрих-кодов в мобильном приложении Дія); маркировка "Сделано в Украине" на товаре не является обязательным показателем участия в программе "Нацкешбек"; продавец, у которого вы приобрели товар, может не быть зарегистрированным в программе (проверить это можно в списке продавцов на официальном сайте); могла произойти техническая ошибка в работе терминала.

"Нам жаль, что произошла такая ситуация. Нам очень хочется быть поддержкой для пользователей и помогать с решением всех вопросов", – отметили в "Дії".

Кроме того, украинцам разъяснили, что "Дія" выполняет функцию технического администратора программы и только отображает информацию из системы "Сделано в Украине".

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие товары можно потратить деньги с карты "Национальный кэшбек".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!