Багатьом українцям не надходить 'Нацкешбек': в Дії пояснили можливі причини

Українці дедалі частіше висловлюють у мережі обурення через відсутність нарахувань на картки "Національного кешбеку" за купівлю вітчизняних товарів. Вони зазначають, що товари входять до затвердженого списку, однак кешбек зараховується лише за окремі з них.

Проблеми з нарахуванням коштів виникають не лише в магазинах, а й в аптеках. Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на коментарі користувачів під публікацією в застосунку Дія.

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У Дії пояснили, з яких причин кешбек міг не нарахуватися:

каса магазину, де була здійснена покупка, могла не підтримувати участь у програмі; товар, який ви придбали, може бути відсутнім у переліку зареєстрованих у програмі (це можна перевірити на сайті серед списку виробників і товарів або за допомогою сканера штрих-кодів у мобільному додатку Дія); маркування "Зроблено в Україні" на товарі не є обов’язковим показником участі у програмі "Нацкешбек"; продавець, у якого ви придбали товар, може не бути зареєстрованим у програмі (перевірити це можна у списку продавців на офіційному сайті); могла статися технічна помилка в роботі терміналу.

"Нам прикро, що сталася така ситуація. Нам дуже хочеться бути підтримкою для користувачів і допомагати з вирішенням усіх питань", – зазначили у Дії.

Крім того, українцям роз’яснили, що Дія виконує функцію технічного адміністратора програми та лише відображає інформацію з системи "Зроблено в Україні".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які товари можна витратити гроші з карти "Національний кешбек".

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