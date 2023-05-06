Много моющего средства и переполненный барабан: ошибки, которые убивают вашу стиральную машину

Стиральная машина – один из основных наших домашних помощников, поэтому используем мы ее довольно часто. Чтобы продлить жизнь помощнице, соблюдайте некоторые важные правила во время ее использовании.

Слишком переполненный вещами барабан

Не забивайте барабан стиральной машины грязными вещами с надеждой снизить количество стирок. Если одежды много, она хорошо не выстирается, кроме того возможно ее повреждение. Также большое количество одежды вредит барабану стиральной машины.

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Грязные детали машинки

Регулярно чистите стиральную машину от загрязнений. Так вы не позволите распространяться плесени и сможете предотвратить появление неприятных запахов. Оптимально чистить машинку раз в месяц.

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Обрабатывайте стойкие пятна на вещах перед отправкой в стиральную машину

Устойчивые пятна лучше сначала обработать специальными средствами, а уже потом отправлять в машину. Таким образом ткань лучше отстирается.

Слишком много моющего средства

С целью лучшего эффекта стирки мы используем слишком много стирального средства, что стает причиной появления многочисленные проблемы не только с одеждой, но и стиральной машиной. Остатки стиральных средств накапливаются в машинке и приводят к появлению плесени.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в машинку.

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