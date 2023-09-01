Многое расскажет о вашем характере: специалисты из сна расшифровали значение позы, в которой вы засыпаете

Поза, в которой человек спит, может многое рассказать о нем.

Об этом пишет radiotrek.

На спине, руки вдоль туловища

Такая поза типична для уравновешенных личностей, имеющих четкую цель в жизни и достигающих ее. Но им важно научиться расслабляться и допускать ошибки, чтобы избежать чрезмерного напряжения и стрессов.

На боку, упершись коленями

Если вы засыпаете на боку, прислонившись к кому-то или коленям, это свидетельствует о вашей надежности и способности быть душой компании. Вы всегда остаетесь спокойными в любой ситуации. Однако вам важно научиться управлять своим временем.

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На животе, раскинув ноги и руки

Если вы спите на животе, раскинув ноги и руки, это свидетельствует о ваших лидерских качествах и решительности. Вы живете по правилам и строго соблюдаете распорядок. Проявление инициативы часто приводит вас к успеху. Однако вам следует больше внимания уделять другим и иметь больше гибкости в принятии решений.

На животе в позе "цапли"

Если вы спите на животе в позе "цапли", это свидетельствует о вашей страсти приключений. Вам сложно принимать решение. В личной жизни и работе для вас важны спокойствие и размеренность.

Вне "эмбриона"

Если вы спите в "позе эмбриона", свернувшись, это свидетельствует о вашей потребности в сочувствии, защите и понимании. Такая поза может сигнализировать о вашей потребности в защите от проблем и стрессов. Вам следует отвлекаться и развивать свои интересы.

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На спине, раскинув ноги и руки

Если вы спите на спине, раскинув руки и ноги, это указывает на вашу положительную и уверенную натуру. Вы всегда в центре внимания и часто являетесь душой компании. Однако вам стоит учиться больше внимания уделять другим и быть эмпатической болью.

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