Мобилизация в Украине: Какие изменения произойдут в правилах призыва мужчин и женщин с 1 октября

С 1 октября 2023 года жизнь украинцев претерпевает изменения в различных аспектах, включая медицинский и предпринимательский сектор. Женщины-медики обязаны встанут на военный учет, в то время как некоторые физические лица предприниматели (ФЛП) получат возможность уплатить меньший штраф за отсутствие кассового аппарата. Вот что известно об этих изменениях с 1 октября в Украине.

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Относительно мобилизации на военный учет, юрист и адвокат Ростислав Кравец указывает, что пока не предусматриваются изменения в законодательстве по мобилизации мужчин. Однако с 1 октября женщины, имеющие фармацевтическое или медицинское образование, должны будут стать на военный учет.

Согласно действующему законодательству, эти женщины уже раньше должны были стать на военный учет после окончания медицинских училищ или институтов, и работодатели также обязаны вести учет этих работников. Однако это положение не было должным образом исполнено, даже в течение 30 лет независимости, даже после вторжения. Таким образом, в течение этого времени не было принято никаких мер по разрешению этой ситуации.

По данным юриста, сейчас все чаще говорят о возможных штрафах для женщин, которые не станут на военный учет. Однако на данный момент выписание каких-либо штрафов по военному учету фактически бессмысленно, поскольку срок привлечения к административной ответственности уже истек. То есть женщины-медики нарушили эту обязанность еще раньше.

Следовательно, выписание штрафа будет свидетельствовать о нарушении законодательства самими территориальными центрами Корпуса миротворцев и контроля, определяющими эти штрафы. В частности, могут пытаться привлечь к ответственности руководителей предприятий, но здесь также существует проблема с нарушением срока давности. С другой стороны, законодательством не предусмотрен четкий механизм для проведения таких проверок, поэтому территориальные центры Корпуса миротворцев и контроля фактически не имеют полномочий для этого.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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