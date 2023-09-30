Мобілізація в Україні: Які зміни відбудуться в правилах призову чоловіків та жінок з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року життя українців зазнає змін у різних аспектах, включаючи медичний та підприємницький сектор. Жінки-медики зобов'язані стануть на військовий облік, в той час як деякі фізичні особи підприємці (ФОП) отримають можливість сплатити менший штраф за відсутність касового апарату. Ось що відомо про ці зміни з 1 жовтня в Україні.

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Щодо мобілізації на військовий облік, юрист та адвокат Ростислав Кравець вказує, що наразі не передбачається змін у законодавстві щодо мобілізації чоловіків. Проте, з 1 жовтня жінки, які мають фармацевтичну чи медичну освіту, повинні будуть стати на військовий облік.

Згідно з чинним законодавством, ці жінки вже раніше повинні були стати на військовий облік після закінчення медичних училищ або інститутів, і роботодавці також мали обов'язок вести облік цих працівників. Однак це положення не було належним чином виконано, навіть протягом 30 років незалежності, навіть після вторгнення. Таким чином, протягом цього часу не було вжито жодних заходів для вирішення цієї ситуації.

За даними юриста, зараз все частіше говорять про можливі штрафи для жінок, які не стануть на військовий облік. Однак на даний момент виписання будь-яких штрафів щодо військового обліку фактично не має сенсу, оскільки термін притягнення до адміністративної відповідальності вже минув. Тобто жінки-медики порушили цей обов'язок ще раніше.

Отже, виписання штрафу буде свідчити про порушення законодавства самими територіальними центрами Корпусу миротворців та контролю, які визначають ці штрафи. Зокрема, наразі можуть намагатися притягнути до відповідальності керівників підприємств, але тут також існує проблема з порушенням строку давності. З іншого боку, законодавством не передбачено чіткого механізму для проведення таких перевірок, тому територіальні центри Корпусу миротворців та контролю фактично не мають повноважень для цього.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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