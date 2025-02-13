Могут ли действующие 18-24-летние военные перейти на 'мотивационный контракт': ответ Минобороны

Постановление Кабинета Министров не предусматривает возможности перехода действующих военнослужащих в возрасте 18-24 лет на так называемый "мотивационный контракт" для молодежи. Это также зависит от условий действующего контракта.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, который прокомментировал ситуацию в эфире телемарафона. По его словам, необходимо учитывать, какой именно контракт подписывал военнослужащий, ведь вопрос нуждается в юридической экспертизе. Он отметил, что в правительственном постановлении нет положения, которое позволяло бы действующим добровольцам перейти на новый спецконтракт.

Также у Лазуткина спросили, могут ли воспользоваться этой возможностью вступившие в армию в возрасте 18-24 года, но уже достигшие 25 лет.

Представитель пояснил, что для таких военных предусмотрено единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона гривен. Она распространяется на представителей рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску до 25 лет еще до принятия соответствующего правительственного постановления.

Читайте также: Как восстановить утраченное удостоверение участника боевых действий

Чтобы получить выплату, военнослужащий должен принимать непосредственное участие в боевых действиях не менее шести месяцев и не иметь уголовных, административных или дисциплинарных нарушений.

Относительно самого спецконтракта для молодежи 18-24 лет президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Министерство обороны готовит специальное контрактное предложение для привлечения добровольцев. Он подчеркнул, что это не мобилизация.

Спецконтракт будет включать в себя ряд социальных гарантий, в частности возможность бесплатного обучения и льготные кредиты на жилье. Срок его действия составит один год.

В рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат 1 миллион гривен: 200 тысяч гривен будут выплачиваться сразу, остальное — в течение службы. Также военнослужащие по этому контракту смогут рассчитывать на ежемесячное денежное довольствие до 120 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!