Могут ли студентам выдавать повестки: ответ ТЦК

В Украине объявлена общая мобилизация, во время которой могут призвать пригодных к службе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представители ТЦК и СП могут вручить повестки студентам.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook. Обучающиеся мужчины должны ежегодно до 1 октября подавать справку из учебного заведения в районные (городские) ТЦК и СП в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Жители Житомирщины жалуются, что Житомирский районный ТЦК и СП отказывает в отсрочке от мобилизации студентам магистратуры дневной формы обучения. Студентам вручают повестку и направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, говорилось в сообщении.

Отмечали, что студентам вручают повестки для того, чтобы те обновили свои данные и подтвердили факт обучения в учебном заведении.

В ТЦК и СП рассказали, что прибывающие в ТЦК граждане, чтобы получить отсрочку от призыва, должны пройти военно-врачебную комиссию и установить факт годности к военной службе. Поскольку только пригодные для службы мужчины могут получить отсрочку, а не пригодных – исключают из военного учета.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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