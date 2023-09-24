Чи можуть студентам видавати повістки: відповідь ТЦК

В Україні оголошено загальну мобілізацію, під час можуть призвати придатних до служби чоловіків, віком від 18 до 60 років. Представники ТЦК та СП можуть вручити повістки студентам.

Про це повідомили в пресслужбі Житомирського обласного ТЦК та СП у Facebook. Чоловіки, які навчаються, повинні щороку до 1 жовтня подавати довідку з навчального закладу у районні (міські) ТЦК та СП відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Жителі Житомирщини скаржаться, начебто Житомирський районний ТЦК та СП відмовляє у відстрочці від мобілізації студентам магістратури денної форми навчання. Студентам вручають повістку та направляють для проходження військово-лікарської комісії, йшлося в повідомленні.

Зазначили, що студентам вручають повістки для того, аби ті оновили свої дані та підтвердили факт навчання в закладі освіти.

У ТЦК та СП розповіли, що громадяни, які прибувають до ТЦК, аби отримати відстрочку від призову, повинні пройти військово-лікарську комісію та встановити факт придатності до військової служби. Оскільки лише придатні до служби чоловіки можуть отримати відстрочку, а не придатних – виключають з військового обліку.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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