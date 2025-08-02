Могут ли забронированные выезжать за границу и какие документы для этого нужны

Мужчины, имеющие официальное бронирование от мобилизации, могут пересекать границу не только для выполнения служебных обязанностей или в командировку, но и в целях отпуска. Для этого нужно иметь при себе документы.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила адвокат юридического бюро "Романа Сацика" Мария Ганина.

Чтобы выехать за пределы Украины в отпуск, необходимо иметь пакет документов. Среди обязательных:

письменное разрешение от руководителя предприятия с подписью и печатью;

приказ о предоставлении отпуска;

справка с места работы;

документ, подтверждающий факт бронирования;

указанные даты выезда и возвращения;

информация о стране назначения.

Адвокат подчеркнула, что при наличии всех необходимых документов забронированный работник имеет право уехать за границу в период отпуска.

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Однако, по ее словам, на практике возникают случаи, когда даже с полным пакетом документов на одном пункте пропуска могут отказать в выезде, а на другом — разрешить без лишних вопросов. Подобные ситуации, отмечает она, случаются довольно часто.

Для уточнения, какие документы нужны в конкретной ситуации, или есть ли право на выезд при имеющихся условиях, можно обратиться к горячей линии Государственной пограничной службы Украины по номеру 1598.

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