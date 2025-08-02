Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон та які документи для цього потрібні

Чоловіки, які мають офіційне бронювання від мобілізації, можуть перетинати кордон не лише для виконання службових обов’язків чи у відрядження, а й з метою відпустки. Для цього потрібно мати при собі певні документи.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила адвокатка юридичного бюро "Романа Сацика" Марія Ганіна.

Щоб виїхати за межі України у відпустку, необхідно мати відповідний пакет документів. Серед обов’язкових:

письмовий дозвіл від керівника підприємства з підписом і печаткою;

наказ про надання відпустки;

довідка з місця роботи;

документ, що підтверджує факт бронювання;

зазначені дати виїзду та повернення;

інформація про країну призначення.

Адвокатка підкреслила, що за наявності всіх необхідних документів заброньований працівник має право виїхати за кордон у період відпустки.

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Однак, за її словами, на практиці виникають випадки, коли навіть із повним пакетом документів на одному пункті пропуску можуть відмовити у виїзді, тоді як на іншому — дозволити без зайвих питань. Такі ситуації, зазначає вона, трапляються досить часто.

Для уточнення, які саме документи потрібні у конкретній ситуації, або чи є право на виїзд за наявних умов, можна звернутися до гарячої лінії Державної прикордонної служби України за номером 1598.

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