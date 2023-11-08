Могут мобилизовать человека с плохим зрением и слухом

Согласно степени остроты зрения и глазных болезней, военнообязанные могут быть классифицированы как пригодные, ограниченно пригодные или непригодные для военной службы в Украине.

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Мобилизация во время военного положения затрагивает мужчин в возрасте от 28 до 60 лет, прошедших оценку пригодности к службе военно-врачебной комиссией, пишет ТСН. В 2023 году Министерство обороны обновило перечень болезней, определяющий пригодность военнообязанных к службе.

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Могут ли люди с проблемами со зрением быть призваны в Вооруженные Силы Украины? Всё зависит от степени остроты их зрения. Непригодными к мобилизации и лишенными статуса военнослужащих считаются лица со следующими показателями:

Острота зрения (после коррекции) одного глаза ниже 0,1 или присутствие слепоты одного глаза. Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза на уровне 0,3 и ниже. Острота зрения обоих глаз 0,2 и менее.

Лица, имеющие следующие показатели, могут быть признаны ограниченно пригодными к военной службе во время военного положения:

Острота зрения (после коррекции) одного глаза ниже 0,1 или присутствие слепоты одного глаза. Отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза на уровне 0,4 и выше. Острота зрения одного глаза на уровне 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

Важно отметить, что при определении пригодности или ограниченной пригодности к военной службе ВЛК рассматривает каждый случай индивидуально. Например, если острота зрения одного глаза с коррекцией менее 0,1, а острота другого глаза с коррекцией составляет 1,0, ВЛК может назначить ограниченную пригодность.

Если военнообязанный сталкивается со сложным гиперметропическим астигматизмом, важно учесть показатели болезни для определения статьи годности ВЛК – это может быть либо ограниченная пригодность, либо пригодность к службе.

Если у военнообязанного есть амблиопия, ВЛК может признать его ограниченно подходящим, даже если состояние амблиопии периодически обостряется.

Если военнообязанный имеет хроническую сосудистую оптическую нейропатию (поражение нервной системы), определение его пригодности к службе зависит от конкретных характеристик этого заболевания. Так, лица с хронической сенсорно-моторной или автономной нейропатией считаются непригодными, тогда как те, у кого есть дистальная нейропатия и сопровождается болевым синдромом, могут быть ограничены пригодными во время военного состояния.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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