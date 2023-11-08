Чи можуть мобілізувати особу з поганим зором та слухом

Відповідно до ступеня гостроти зору та хвороб очей, військовозобов'язані можуть бути класифіковані як придатні, обмежено придатні або непридатні для військової служби в Україні.

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Мобілізація під час воєнного стану зачіпає чоловіків віком від 28 до 60 років, які пройшли оцінку придатності до служби військово-лікарскою комісією, пише ТСН. У 2023 році Міністерство оборони оновило перелік хвороб, який визначає придатність військовозобов'язаних до служби.

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Чи можуть особи з проблемами зі зором бути призвані до Збройних Сил України? Все залежить від ступеня гостроти їх зору. Непридатними до мобілізації та позбавленими статусу військовослужбовців вважаються особи з наступними показниками:

Гострота зору (після корекції) одного ока нижче 0,1 або наявність сліпоти одного ока. Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока на рівні 0,3 і нижче. Гострота зору обох очей 0,2 і менше.

Особи, які мають наступні показники, можуть бути визнані обмежено придатними до військової служби під час воєнного стану:

Гострота зору (після корекції) одного ока нижче 0,1 або наявність сліпоти одного ока. Відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока на рівні 0,4 і вище. Гострота зору одного ока на рівні 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

Важливо зауважити, що при визначенні придатності або обмеженої придатності до військової служби ВЛК розглядає кожний випадок індивідуально. Наприклад, якщо гострота зору одного ока з корекцією менше 0,1, а гострота другого ока з корекцією становить 1,0, ВЛК може призначити обмежено придатність.

Якщо військовозобов'язаний стикається зі складним гіперметропічним астигматизмом, важливо врахувати показники хвороби для визначення статті придатності ВЛК - це може бути або обмежена придатність, або придатність до служби.

Якщо в військовозобов'язаного є амбліопія, ВЛК може визнати його обмежено придатним, навіть якщо стан амбліопії періодично загострюється.

Якщо військовозобов'язаний має хронічну судинну оптичну нейропатію (ураження нервової системи), визначення його придатності до служби залежить від конкретних характеристик цього захворювання. Так, особи із хронічною сенсорно-моторною або автономною нейропатією вважаються непридатними, тоді як ті, у кого є дистальна нейропатія і супроводжується больовим синдромом, можуть бути обмежено придатними під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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