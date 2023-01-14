Морпехи показали 'ночное сафари' на оккупантов в Донецкой области (видео)

На восточном направлении ночью украинские защитники обнаружили позиции российских интервентов. Оккупанты были ликвидированы благодаря совместной работе морских пехотинцев.

Видео "ночного сафари" показала в Фейсбуке 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. "Ночное сафари морпехов на украинской Донетчине постоянно продолжается", — отметили бойцы ВСУ.

"Российских солдат, чмобиков, зеков и других чертей, которых отправляют на убой, как скот, морские пехотинцы безжалостно уничтожают и уничтожат всех, кто с оружием в руках пересечет границу независимого суверенного Государства", – отмечается в сообщении.

Видео дня

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского отработали по оккупантам ночью совместно с собратьями из 503 Отдельного батальона морской пехоты.

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Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Кроме этого, руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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