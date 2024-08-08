Мощная двухдневная магнитная буря накроет Землю: как уберечься

В четверг, 8 августа, по Земле бьет магнитная буря силой в четыре балла. Она относится к оранжевому уровню опасности.

Однако по прогнозу Meteoagent уже в пятницу, 9 августа, начнется двухдневный геомагнитный шторм с силой шесть баллов. Такая буря относится к красному уровню опасности.

Есть ли магнитные бури сегодня. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Читайте также: Есть ли связь между магнитными бурями и плохим самочувствием: врач дал ответ

Красная магнитная буря – это геомагнитная буря высочайшего уровня, которая может отрицательно влиять на самочувствие людей, работу некоторых технических систем и даже вызывать природные явления. Вот некоторые вещи, которых следует избегать во время магнитной бури, чтобы не ухудшилось самочувствие:

Переутомление: старайтесь высыпаться и не перегружать себя работой или физическими нагрузками.

Стресс: избегайте стрессовых ситуаций, ведь они могут усугубить негативное влияние магнитной бури.

Употребление алкоголя и кофе: эти вещества могут привести к головным болям, головокружению и другим неприятным симптомам.

Курение: отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому его следует избегать.

Нахождение на солнце: длительное пребывание на солнце может ухудшить самочувствие.

Чтобы облегчить симптомы магнитной бури, нужно больше отдыхать. Спите достаточно и делайте перерывы в работе. Употребляйте здоровую пищу – больше овощей, фруктов и других продуктов, богатых витаминами и минералами. Пейте достаточно воды.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!