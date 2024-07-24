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Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься

Анастасия Крыщук

Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься
Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле

В среду, 24 июля, на Земле зафиксирован шестибалльный геомагнитный шторм. Он относится к красному уровню опасности.

По данным портала Meteoagent, в четверг, 25 июля, сила шторма стихнет до четырех баллов. Это лишь предварительный прогноз, поскольку поведение Солнца невозможно спрогнозировать на долгие сроки.

Мощная шестибалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься
Магнитная буря сегодня. Источник: meteoagent.com

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Магнитные бури могут оказывать влияние на физическое и психическое самочувствие человека из-за изменений в магнитном поле Земли. Хотя учёные еще не полностью понимают механизмы, посредством которых магнитные бури влияют на человека, существуют некоторые общие сведения.

Преимущественно люди сообщают о таких симптомах во время магнитных бурь:

  • Головная боль или мигрень.
  • Обострение хронических болевых синдромов, таких как артрит или мышечный болевой синдром.
  • Тревога или ухудшение настроения.
  • Нарушения сна или необычные сновидения.
  • Усталость или чувство расслабления.

Что пить когда магнитные бури

Некоторые люди испытывают облегчение от симптомов, употребляя тёплые напитки, такие как чай или травяные настои. Теплые напитки помогают снять напряжение и успокоить нервную систему.

Важно также обратиться к врачу, если вы испытываете серьезный дискомфорт или ухудшение самочувствия. Врач сможет предоставить индивидуальные советы и рекомендации по снятию симптомов.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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Магнитные бури