"Моя безумная жизнь": В СМИ расшифровали татуировку убитого кокаинового барона Алена Морадиана

Последние дни наркобарона Алена Морадиана были как жестокими, так и романтичными, и его история была зафиксирована самим им.

Несколько эксклюзивных фотографий, полученных изданием Daily Mail Australia, раскрывают его роскошный образ жизни и скрытое значение его татуировок.

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Елена Морадиана, известного также как "австралийский Тони Сопрано", проводили в последний путь в среду после того, как он был застрелен во время стрельбы в Сиднее. Его тело обнаружили в машине на Bondi Junction.

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По пальцам его рук видны китайские иероглифы, означающие "война" и "царство". Татуировка на его левой руке включает имя его жены "Наташа" и испанская надпись "моя безумная жизнь".

Морадиан, который на момент смерти был 48-летним, излучал роскошь во всей своей жизни. Он носил часы Rolex Sky-Dweller стоимостью 80 000 долларов и имел золотые зубы.

Он потратил миллионы на наркотики, роскошную мебель от Versace, антиквариат и экстравагантные произведения искусства, включая потолок, вдохновленный Сикстинской капеллой.

Погребение Морадиана состоялось в Ассирийской церкви Востока, где его сопровождала небольшая армия телохранителей. Напряженность повысилась, когда охранники предупредили представителей СМИ о возможном нападении со стороны соратников Морадиана, поскольку на панихиду собралось много людей.

Семья и друзья собрались на похоронах через девять дней после смерти Морадиана. Его жена, Наташа, выглядела подавленной, прикрывая свои эмоции за дизайнерскими очками, но при этом обнимала его любимую пару кроссовок Louis Vuitton Run Away, которая стоит 1790 долларов.

На безымянном пальце левой руки Морадиана было видно имя Наташи. Кроме этого, на его среднем пальце была татуировка креста, что указывает на его христианское происхождение, а на указательном пальце — кинжал и три точки. Три точки являются типичной татуировкой в тюремном мире и означают фразу "моя безумная жизнь".

В 2011 году Морадиан был приговорен к 16 годам заключения за участие в наркотическом синдикате Golden Gun, вывозившем более 300 кг кокаина в Австралию в течение 2005-2006 годов, но не отсидевший полный срок.

Напомним, в провинции Гуандун на юге Китая 25-летний мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шесть человек.

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