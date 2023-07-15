"Моє божевільне життя": У ЗМІ розшифрували татуювання вбитого кокаїнового барона Алена Морадіана

Останні дні наркобарона Алена Морадіана були як жорстокими, так і романтичними, і його історія була зафіксована самим ним.

Декілька ексклюзивних фотографій, отриманих виданням Daily Mail Australia, розкривають його розкішний спосіб життя і приховане значення його татуювань.

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Алена Морадіана, відомого також як "австралійський Тоні Сопрано", проводили в останню путь в середу після того, як він був застрелений під час стрілянини у Сіднеї. Його тіло знайшли у машині на Bondi Junction.

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На пальцях його рук видно китайські ієрогліфи, що означають "війна" та "царство". Татуювання на його лівій руці включає ім'я його дружини "Наташа" і іспанський напис "моє божевільне життя".

Морадіан, який на момент смерті був 48-річним, випромінював розкіш у всьому своєму житті. Він носив годинник Rolex Sky-Dweller вартістю 80 000 доларів і мав золоті зуби.

Він витратив мільйони на наркотики, розкішні меблі від Versace, антикваріат і екстравагантні твори мистецтва, включаючи стелю, натхненну Сикстинською капелою.

Поховання Морадіана відбулося в Ассирійській церкві Сходу, де його супроводжувала невелика армія охоронців. Напруженість підвищилася, коли охоронці попередили представників ЗМІ про можливий напад з боку соратників Морадіана, оскільки на панахиду зібралося багато людей.

Сім'я та друзі зібралися на похоронах через дев'ять днів після смерті Морадіана. Його дружина, Наташа, виглядала пригніченою, прикриваючи свої емоції за дизайнерськими сонцезахисними окулярами, але при цьому обіймала його улюблену пару кросівок Louis Vuitton Run Away, яка коштує 1790 доларів.

На безіменному пальці лівої руки Морадіана було видно ім'я Наташі. Крім цього, на його середньому пальці був татуювання хреста, що вказує на його християнське походження, а на вказівному пальці — кинджал і три крапки. Три крапки є типовим татуюванням у тюремному світі і означають фразу "моє божевільне життя".

У 2011 році Морадіан був засуджений до 16 років ув'язнення за участь у наркотичному синдикаті Golden Gun, який вивозив понад 300 кг кокаїну в Австралію протягом 2005-2006 років, але не відсидів повний строк.

Нагадаємо, у провінції Гуандун на півдні Китаю 25-річний чоловік з ножем увірвався до дитячого садочка та вбив шістьох людей.

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