Может ли руководитель уволить пенсионера: подробности

Достижение пенсионного возраста может создать сложности для работодателей. В 2024 году достижение пенсионного возраста не является достаточным основанием для прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя. Законодательство Украины не дает права увольнять сотрудников только по возрасту, но не запрещает расторжения контракта с этой категорией работников на общих условиях. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Если сотрудник, достигший пенсионного возраста, намерен продолжать трудовую деятельность, работодатель может инициировать его увольнение только в случаях, предусмотренных:

* статьей 40 "Прекращение трудового договора по инициативе работодателя или уполномоченного им лица";

* статьей 41 "Дополнительные причины для расторжения трудового договора по инициативе работодателя или уполномоченного им лица для определенных категорий работников в особых условиях" Кодекса законов о труде Украины.

Важно! Сотрудники пенсионного возраста имеют право продолжать трудовую деятельность, получая заработную плату, а также одновременно получать пенсию, назначенную Пенсионным фондом Украины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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