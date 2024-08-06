Чи може керівник звільнити пенсіонера: подробиці

Досягнення пенсійного віку може створити складнощі для працедавців. У 2024 році досягнення пенсійного віку не є достатньою підставою для припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця. Законодавство України не дає права звільняти співробітників лише через їх вік, але не забороняє розірвання контракту з цією категорією працівників на загальних умовах. Про це пише 24 tv.ua.

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Якщо співробітник, який досяг пенсійного віку, має намір продовжувати трудову діяльність, роботодавець може ініціювати його звільнення тільки у випадках, передбачених:

* статтею 40 "Припинення трудового договору з ініціативи роботодавця або уповноваженої ним особи";

* статтею 41 "Додаткові причини для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця або уповноваженої ним особи для певних категорій працівників за особливих умов" Кодексу законів про працю України.

Важливо! Працівники пенсійного віку мають право продовжувати трудову діяльність, отримуючи заробітну плату, а також одночасно отримувати пенсію, призначену Пенсійним фондом України.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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