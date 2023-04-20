Может привести к катастрофе: ученые установили, что скрывает разлом на дне Тихого океана

Ученые обнаружили на дне океана у побережья Орегона дыру, из которой вытекает странная жидкость.

Ее назвали "Оазисом Пифиаса" - в честь провидца, который сидел над разломом с ядовитыми испарениями и предсказывал. Дыра является источником с низким уровнем солености, богатым минералами. Находится она на дне Тихоокеанского Северо-Запада. Она является в каком-то роде смазкой для тектонической плиты и если она перестанет выдавать новые порции пресной воды, плита может начать неконтролируемое движение, которое приведет к катастрофе.

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Ученые описывают подводный источник следующим образом:

"Это была вода, выходящая из морского дна словно из-за пожарного шланга, – сказал в заявлении школы Эван Соломон, адъюнкт-профессор океанографии и специалист по геологии морского дна Университета Вашингтона. – Это то, чего лично я никогда не видел и, насколько мне известно, раньше не наблюдалось в принципе.

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Позже оказалось, что вода в источнике теплее окружающей воды: "жидкость поступает прямо из зоны Каскадия, где температура составляет от 150 до 250 градусов по Цельсию".

"Потеря жидкости через подобные сдвиговые разломы важна, - отмечается в заявлении, - потому, что она снижает давление жидкости между частицами отложений и, следовательно, увеличивает трение между океаническими и континентальными плитами".

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