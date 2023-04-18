На безлюдном острове в Балтийском море археологи обнаружили две монеты времен Римской империи

Археологи обнаружили две монеты времен Римской империи на безлюдном острове в Балтийском море. Как они там оказались, неизвестно, ведь никаких исторических записей о пребывании римлян в этом месте нет.

При изучении одного из самых отдаленных островов Балканского моря под названием Готска – Санден (Песчаный остров) археологи из университетов Седертерна и Уппсалы обнаружили два динария времен Римской империи.

Об этом пишет LiveScience.

Остров расположен на полпути между современными Швецией и Эстонией. На нем никогда не жили люди и не было поселений. Считается, что раньше на острове скрывались пираты. Кроме того, он был местом постоянных кораблекрушений, учитывая опасную береговую линию острова.

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При осмотре плато над современным пляжем острова с помощью металлоискателя были найдены две монеты времен Римской империи – серебряные денарии.

Эти деньги ходили на всех территориях под властью Рима начиная с 268 г. до н.

Одна монета была изготовлена во времена правления императора Траяна между 98 и 117 годами н. э. Вторая – в период правления императора Антония Пия, между 138 и 161 годами н. е. Вес каждой монеты составляет чуть менее 4 граммов. В то время столько зарабатывал рабочий за 1 день. Денариями пользовались и после падения Римской империи, ведь они были изготовлены из серебра.

Археологи не могли понять, как древнеримские монеты попали на безлюдный остров. Есть несколько версий: торговцы из Норвегии прибыли на остров, чтобы переждать шторм и потеряли монеты или их оставили выжившие после кораблекрушения, или сами римляне находились на острове, хотя никаких исторических подтверждений этому нет.

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"Это вряд ли римский корабль, но нужно учесть, что римляне плавали в Шотландию и дальше, и тогда были римские авторы, писавшие о Балтийском регионе. Мы мало знаем об этом месте, и теперь, когда у нас есть монеты, продолжать раскопки становится еще интереснее", – заявил Йохан Ренбю, археолог из Университета Седерторн в Стокгольме.

Есть запись времен 19 века о смотрителе маяка, утверждавшего, что нашел на острове римскую монету. Археологи намерены продолжить раскопки на острове.

Напомним, мы уже писали о старой находке археологов в Доминиканской Республике.

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