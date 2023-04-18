На безлюдному острові у Балтійському морі археологи знайшли дві монети часів Римської імперії

Археологи знайшли дві монети часів Римської імперії на безлюдному острові у Балтійському морі. Як вони там опинились – невідомо, адже жодних історичних записів про перебування римлян в цьому місці немає.

Під час вивчення одного з найвіддаленіших островів Балканського моря під назвою Готська – Санден ( Піщаний острів) археологи з університетів Седертерна та Уппсали знайшли два динарії часів Римської імперії.

Про це пише LiveScience.

Острів розташований на півдорозі між сучасними Швецією та Естонією. На ньому ніколи не жили люди та не було поселень. Вважається, що раніше на острові ховалися пірати. Крім того, він був місцем постійних корабельних аварій, враховуючи небезпечну берегову лінію острова.

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Під час огляду плато над сучасним пляжем острова за допомогою металошукача були знайдені дві монети часів Римської імперіії – срібні денарії.

Ці гроші ходили на всіх територіях під владою Риму починаючи з 268 р. до н.е.

Одна монета була виготовлена за часів правління імператора Траяна між 98 і 117 роками н. е. Друга – у період правління імператора Антонія Пія, між 138 і 161 роками н. е. Вага кожної монета становить трохи менше 4 грамів. У ті часи стільки заробляв робітник за 1 день. Денаріями користувались і після падіння Римської імперії, адже вони були виготовлені зі срібла.

Археологи не могли зрозуміти, як давньоримські монети потрапили на безлюдний острів. Є кілька версій: торговці з Норвегії прибули на острів, щоб перечекати шторм і загубили монети або їх залишили ті, хто вижив після корабельної аварії чи самі римляни перебували на острові, хоча жодних історичних підтверджень цьому немає.

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"Це навряд чи римський корабель, але треба врахувати, що римляни плавали до Шотландії й далі, і тоді були римські автори, які писали про Балтійський регіон. Ми мало знаємо про це місце, і тепер, коли у нас є монети, продовжувати розкопки стає ще цікавіше", – заявив Йохан Ренбю, археолог з Університету Седерторн у Стокгольмі.

Є запис часів 19 століття про доглядача маяка, який стверджував, що знайшов на острові римську монету. Археологи планують продовжити розкопки на острові.

Нагадаємо, ми вже писали про древню знахідку археологів в Домініканській Республіці.

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