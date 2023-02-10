'Может вызвать анафилактический шок или приступ удушья': в Украину из Франции завезли опасный напиток

На прилавки магазинов в Украине попал концентрированный напиток, содержащий опасный краситель. Он может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщается в Фейсбуке Главного управления Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, в этом напитке нашли слишком высокое содержание красителя E 124 (Понсо 4R). Этот напиток экспортировался из Франции (производитель: GEORGES MONIN, France). Его завезли по заказу ООО "ПРОБАР" (Киев).

Читайте также: В Украине из продажи изъят опасный арахис, завезенный из Египта

В сообщении системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) отмечено, что этот товар был "найден в обращении" в г. Тернополь".

Видео дня

"Согласно статье 20 ЗУ "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" операторы рынка обязаны изымать и/или отозвать в установленных законом случаях находящиеся в обращении пищевые продукты, если установлено, что эти продукты могут повлечь за собой вредное влияние на здоровье человека и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде информировать о выявленном несоответствии компетентный орган (Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области), что предусмотрено частью 3 статьи 20 данного Закона, – отметили в тернопольском областном ГУ ГППСУ.

По данным ведомства, пищевая добавка E 124 (Понсо 4R) является красителем синтетического происхождения, имеющего алый цвет. По своему составу это натриевая соль C20H11N2Na3O10S3.

"Данная добавка термостабильна, устойчива к воздействию света, восстановителей и окислителей. Продукты, содержащие Е 124 можно подвергать любым технологическим операциям (стерилизация, пастеризация, охлаждение, замораживание и др.)... стран, краситель E 124 входит в список запрещенных веществ, как канцероген, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Кроме того, добавка E 124 является сильным аллергеном, и может вызвать анафилактический шок, или приступ удушья у астматиков и людей с неприятием аспирина. E 124 входит в список красителей, приводящих к повышению гиперактивности детей", – отметили в управлении ГППСУ.

Напомним, одним из самых ожесточенных считается спор о том, лучше ли зерновой кофе растворимым и можно ли вообще последний называть кофе. Ответы на эти вопросы дал кандидат химических наук Глеб Репич.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!