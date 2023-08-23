Можно изменить свою судьбу: какие вещи нельзя выбрасывать в мусор

Современный мир в который раз напоминает нам, что некоторые традиции и советы народной мудрости имеют важный смысл. Среди многочисленных вопросов – правила по поводу того, что можно выбрасывать в мусорный контейнер, а что нет. И хотя научный подход может отрицать некоторые старинные убеждения, следует учитывать, что многие из них взяты из глубоких корней народной культуры.

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Волосы. По популярному народному верованию оно является символом силы и жизненной энергии, особенно для женщин. Выбрасывая волосы, можно случайно навлечь на себя беду и несогласие. Эзотерики советуют сохранять его, чтоб сохранить гармонию в жизни.

Фотографии. Старинная мудрость рассказывает, что фотографии обладают невероятной силой сохранять энергию и память. На вас легко смогут навести порчу, если получат ваше фото. Также с помощью фотографий можно передать болезни человеку. Поэтому сначала их следует сжечь и только потом выбрасывать пепел.

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Мелкие деньги. Следует помнить, что забытые на полу монеты – это не просто мелочь, а собственная сила. Как считается по народным обычаям, даже малые монеты могут повлиять на судьбу. В частности, они могут вызвать финансовые проблемы и потери.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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