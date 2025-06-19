Можно ли отказаться от оплаты за доставку газа и как это сделать

В Украине каждый потребитель, подключенный к газовой сети, обязан ежемесячно платить не только за объем израсходованного газа, но и за его доставку. Это правило действует даже в том случае, если газом совсем не пользовались – платежка за транспортировку все равно поступит.

Как пояснили в НКРЭКУ, такая система оплаты обязательна в соответствии с действующими нормативами. От уплаты за доставку газа увольнений или льгот пока не предусмотрено. Если дом или квартира остаются подключенными к газовой системе, начисление за распределение производится автоматически, независимо от фактического потребления ресурса.

Цена на газ для населения сейчас фиксирована и составляет 7,96 гривны за кубометр. Она будет оставаться неизменной, по крайней мере, до конца апреля 2026 года. Что касается тарифа на доставку, то он рассчитывается на основе исторических данных о потреблении — то есть учитывается объем использованного газа в предыдущие периоды.

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Однако для тех, кто не пользуется газом и не желает продолжать оплачивать его транспортировку, есть способ избежать таких расходов. Единственным законным вариантом является официальное отключение от газовой сети. Для этого нужно обратиться в местную газовую компанию с соответствующим заявлением, дождаться оформления акта о прекращении поставок, после чего специалисты проведут техническое отсоединение помещения от системы. Только после завершения этой процедуры прекратится начисление платы за доставку.

В случае, если оператор газораспределительных сетей затягивает процесс или отказывается производить отключение, потребитель вправе обратиться с жалобой в НКРЭКУ. Это позволит защитить свои права и остановить оплату за фактически неиспользуемые услуги.

Ранее мы говорили, что потребителям газа в Украине грозят сотни тысяч штрафа.

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