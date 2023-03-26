Можно ли заниматься сексом во время Великого поста и на церковные праздники: что говорят предрассудки

В дни Великого поста действуют определенные запреты, в частности, следует не только употреблять мясо или продукты животного происхождения. Также не стоит грешить – злиться, ссориться, ругаться и т.д.

Верующие считают, что во время поста и в дни великих церковных праздников запрещены и разные мирские дела – рукоделие, разнообразные развлечения, или даже интимные отношения.

Мы попытались разобраться, действительно ли стоит верить в предрассудки и отказываться от секса во время поста и церковных праздников. В частности, сама церковь запрещает только секс до брака и прелюбодеяния. А вот интимная близость супругов во время Великого поста и во время религиозных праздников под запрет не попадает.

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Священники говорят, что отказ от супружеской близости во время Великого поста или по праздникам должен быть, но при общем согласии супругов.

Так, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви Иван Данкевич в комментарии изданию "Всем" отметил: "Если семья решила таким образом провести пост, нет никаких препятствий. Но, если кто-то из супругов хочет поститься, а другое лицо не видит в этом смысла, и этот пост будет провоцировать гнев, ненависть, злобу, это вопрос стоимости такого поста".

Он отметил, что в Новом Завете нет категорических запретов по поводу секса. "Сексуальное содержание должно нести в себе духовный подтекст, если мужчина и женщина таким образом хотят отблагодарить Бога за дары или какую-то милость или что-то попросить у Господа, то пусть так и будет. Но, повторяю, все должно быть только по взаимному согласию. Чтобы не провоцировать другие грехи… Отношения между мужем и женой – это святое таинство, здесь не может быть категорических запретов. Другое дело, когда это не брачные отношения, любая сексуальная жизнь в этом случае прелюбодеяние", – добавил он.

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