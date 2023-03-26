Чи можна займатися сексом під час Великого посту та на церковні свята: що кажуть забобони

У дні Великого посту діють певні заборони, зокрема, варто не лише вживати м'ясо чи продукти тваринного походження. Також не варто грішити – злитися, сваритися, лаятись тощо.

Віряни ж вважають, що під час посту та у дні великих церковних свят заборонено й різні мирські справи – рукоділля, різноманітні розваги, або навіть інтимні стосунки.

Ми спробували розібратися, чи дійсно варто вірити у забобони та відмовлятися від сексу на час посту й церковних свят. Зокрема, сама церква забороняє лише секс до шлюбу та перелюб. А от інтимна близькість чоловіка та дружини під час Великого посту та під час релігійних свят під заборони не потрапляє.

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Священники кажуть, що відмова від подружньої близькості на час Великого посту чи у свята має бути, але за спільної згоди чоловіка й дружини.

Так, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Іван Данкевич у коментарі виданню "Всім" зазначив: "Якщо сім'я вирішила в такий спосіб провести піст, немає ніяких перешкод. Але, якщо хтось із подружжя хоче постити, а інша особа не бачить в цьому сенсу, і цей піст буде провокувати гнів, ненависть, злобу, то питання вартості такого посту".

Він зауважив, що у Новому Завіті немає категоричних заборон щодо сексу. "Сексуальне утримання має нести в собі духовний підтекст, якщо чоловік і жінка таким чином хочуть віддячити Богові за дари чи якусь ласку або щось попросити в Господа, то нехай так і буде. Але, повторюю, все має бути лише за взаємною згодою. Щоб не провокувати інші гріхи… Відносини між чоловіком та дружиною – це святе таїнство, тут не може бути категоричних заборон. Інша справа, коли це не шлюбні відносини, будь-яке сексуальне життя в цьому випадку є перелюбом", – додав він.

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