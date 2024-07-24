Можно ли заработать на старых советских монетах: ответ вас удивит

Хотя многие считают старые монеты стоящими, это не всегда соответствует действительности. Большинство таких копеек, которые можно найти у некоторых украинцев дома, например, в старых коробках, не имеют большой ценности и являются просто кусками металла, включая монеты советских времен.

Редактор веб-сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач рассказал OBOZ.UA, что нумизматы могут приобрести такие монеты, но только за символическую стоимость в 1 гривну, и то только если монета сохранилась в хорошем состоянии. Если же состояние монеты плохое, то вероятность продажи является минимальной.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не добавляет. Наоборот – снижает", – отметил Ткач.

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Однако существуют отдельные случаи, когда старые монеты могут быть проданы за значительную сумму, особенно если они изготовлены из драгоценных металлов, таких как серебро или золото.

Ткач пояснил, что коллекционеры готовы потратить значительные средства на монеты определенных лет, например, выпущенные между 1947 и 1958 годами. Однако найти такие монеты или ценные варианты других лет "в свободном доступе" почти невозможно.

Оценить стоимость монеты без помощи специалиста очень сложно, поскольку ее стоимость часто определяется незаметными деталями, которые могут разглядеть только эксперты. Поэтому лучше обратиться к нумизматам.

Найти специалистов можно в специализированных группах и пабликах социальных сетей. По словам Ткача, за оценку монеты обычно не берут денег, поскольку в 99% случаев монета не имеет ценности.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, где продать монеты СССР для получения оптимальной прибыли.

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