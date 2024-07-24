Чи можна заробити на старих радянських монетах: відповідь вас здивує

Хоча багато хто вважає старі монети вартісними, це не завжди відповідає дійсності. Більшість таких копійок, які можна знайти у деяких українців вдома, наприклад, у старих коробках, не мають великої цінності і є просто шматками металу, включаючи монети радянських часів.

Редактор вебсайту "Монети-Ягідки" Віталій Ткач розповів OBOZ.UA, що нумізмати можуть придбати такі монети, але лише за символічну вартість у 1 гривню, і то тільки якщо монета збереглася у гарному стані. Якщо ж стан монети поганий, то ймовірність продажу є мінімальною.

"З високою ймовірністю це буде іржава монета. Це, а також те, що вона може бути ще й потемнілою, вартості не додає. Навпаки – знижує", – зауважив Ткач.

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Проте існують окремі випадки, коли старі монети можуть бути продані за значну суму, особливо якщо вони виготовлені з дорогоцінних металів, таких як срібло чи золото.

Ткач пояснив, що колекціонери готові витратити значні кошти на монети певних років, наприклад, випущені між 1947 та 1958 роками. Однак знайти такі монети або цінні варіанти інших років "у вільному доступі" майже неможливо.

Оцінити вартість монети без допомоги фахівця дуже складно, оскільки її вартість часто визначається непомітними деталями, які можуть розгледіти тільки експерти. Тому краще звернутися до нумізматів.

Знайти фахівців можна в спеціалізованих групах та пабліках соціальних мереж. За словами Ткача, за оцінку монети зазвичай не беруть грошей, оскільки у 99% випадків монета не має цінності.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, де продати монети СРСР для отримання оптимального прибутку.

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