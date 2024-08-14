''Муфаса: Король Лев'': вышел официальный трейлер анимационного фильма

Студия Disney готовит настоящий подарок для всех поклонников "Короля Льва". 18 декабря 2024 на большие экраны выйдет новый фильм "Муфаса: Король Лев", который расскажет нам историю отца Симбы.

В новом фильме мы снова встретимся с любимыми героями: Тимоном, Пумбой и Рафики. Именно они будут рассказывать дочери Симбы, Киаре, увлекательную историю о том, каким был ее дед Муфаса.

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Этот фильм станет своеобразным продолжением "Короля Льва 2", но с совершенно новой историей.

Раскрытие тайн прошлого

"Муфаса: Король Лев" поможет нам глубже погрузиться в мир саванны и узнать больше о противостоянии Муфасы и Шрама. Мы наконец-то получим ответы на вопросы, которые волновали нас с детства.

Когда выйдет 4 часть Король Лев. Источник: Скриншот с видео @KinomaniaFilmDistribution

Когда выйдет 4 часть Король Лев. Источник: Скриншот с видео @KinomaniaFilmDistribution

Когда выйдет 4 часть Король Лев. Источник: Скриншот с видео @KinomaniaFilmDistribution

Новый взгляд на классику

Режиссер Барри Дженкинс обещает, что этот фильм станет достойным продолжением легендарной истории. Благодаря современным технологиям, мы сможем еще раз пережить эмоции, подаренные нам "Королем Левом" в 1994 году.

Ранее была названа дата выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел".

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