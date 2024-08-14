"Муфаса: Король Лев": вийшов офіційний трейлер анімаційного фільму
Студія Disney готує справжній подарунок для всіх шанувальників "Короля Лева". 18 грудня 2024 року на великі екрани вийде новий фільм "Муфаса: Король Лев", який розповість нам історію батька Сімби.
У новому фільмі ми знову зустрінемося з улюбленими героями: Тімоном, Пумбою та Рафікі. Саме вони будуть розповідати дочці Сімби, Кіаре, захопливу історію про те, яким був її дід Муфаса.
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Цей фільм стане своєрідним продовженням "Короля Лева 2", але з зовсім новою історією.
Розкриття таємниць минулого
"Муфаса: Король Лев" допоможе нам глибше зануритися у світ савани і дізнатися більше про протистояння Муфаси та Шрама. Ми нарешті отримаємо відповіді на питання, які хвилювали нас з дитинства.
Новий погляд на класику
Режисер Баррі Дженкінс обіцяє, що цей фільм стане гідним продовженням легендарної історії. Завдяки сучасним технологіям, ми зможемо ще раз пережити емоції, які подарував нам "Король Лев" у 1994 році.
Раніше була названа дата виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл".
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