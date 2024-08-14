''Муфаса: Король Лев'': вийшов офіційний трейлер анімаційного фільму

Студія Disney готує справжній подарунок для всіх шанувальників "Короля Лева". 18 грудня 2024 року на великі екрани вийде новий фільм "Муфаса: Король Лев", який розповість нам історію батька Сімби.

У новому фільмі ми знову зустрінемося з улюбленими героями: Тімоном, Пумбою та Рафікі. Саме вони будуть розповідати дочці Сімби, Кіаре, захопливу історію про те, яким був її дід Муфаса.

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Цей фільм стане своєрідним продовженням "Короля Лева 2", але з зовсім новою історією.

Розкриття таємниць минулого

"Муфаса: Король Лев" допоможе нам глибше зануритися у світ савани і дізнатися більше про протистояння Муфаси та Шрама. Ми нарешті отримаємо відповіді на питання, які хвилювали нас з дитинства.

Коли вийде 4 частина Король Лев. Джерело: Скриншот з відео @KinomaniaFilmDistribution

Коли вийде 4 частина Король Лев. Джерело: Скриншот з відео @KinomaniaFilmDistribution

Коли вийде 4 частина Король Лев. Джерело: Скриншот з відео @KinomaniaFilmDistribution

Новий погляд на класику

Режисер Баррі Дженкінс обіцяє, що цей фільм стане гідним продовженням легендарної історії. Завдяки сучасним технологіям, ми зможемо ще раз пережити емоції, які подарував нам "Король Лев" у 1994 році.

Раніше була названа дата виходу фільму "Аватар: Вогонь і попіл".

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