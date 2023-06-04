Мужчины этих знаков зодиака – трусы: они вечно убегают от проблем

Можно ли определить, является ли кто-то трусом по знаку зодиака? Оказывается, да. Астрологи утверждают, что для определенной группы мужчин характерна склонность убегать от проблем и избегать всякой ответственности.

По словам специалистов по звездам, женщины рядом с такими мужчинами часто чувствуют себя обманутыми и забытыми. Речь идет о мужчинах Козерогах, Овнах и Девах.

Козерог

Мужчины-Козероги считаются настоящими трусами. Они боятся многих иррациональных вещей. Даже заговорить с женщиной о своих чувствах – для них большая проблема. Если Козероги сталкиваются с трудностями, то не решают их, а сбегают. Кроме того, они не держат слова, из-за чего у них нет большой компании друзей.

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Овен

Овны любят яркую жизнь, но без любых обязательств, поэтому постоянно убегают от малейших проблем. Они сосредоточены на развлечениях и удовольствиях, боятся неудач, поэтому легко сдаются. Избранница Овна будет очень долго ждать от него предложения руки и сердца, и не факт, что дождется. Уроженцы знака считают, что брак – не для них.

Дева

Мужчины, рожденные под этим знаком, часто обращаются за помощью к другим, перекладывая на тех свои проблемы. Им нравится отсутствие ответственности за свои действия. Девы не хотят решать проблем, поэтому могут "увиливать" от них, ссылаясь на выдуманные болезни. Они явно не те, на кого можно положиться.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.