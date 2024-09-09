Мясо подорожает: какие новые цены ожидают украинцев

В осенний период 2024 года прогнозируется повышение цен на мясную продукцию на 3% из-за роста стоимости кормов и влияние аномальной погоды. Главные причинами подорожания также включают проблемы с энергоснабжением и сокращение урожая зерновых культур.

Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец сообщила в комментарии 24 Каналу, что в осенний период 2024 года ожидается рост цен на мясную продукцию.

По словам Копытец, основным фактором, который повлечет подорожание мясных продуктов осенью, станет повышение стоимости кормов. Важно отметить, что примерно 70% затрат на производство мяса составляют корма, которые в основном включают зерновые культуры. Поэтому состояние урожая зерновых напрямую повлияет на цену мяса.

В этом году урожай зерновых может быть меньше из-за аномально высоких температур летом, что может привести к уменьшению запасов кормов и увеличению их стоимости. Кроме того, регулярные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры также затрудняют производственные процессы в животноводстве, что дополнительно повышает себестоимость мясных продуктов.

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Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в августе 2024 года средние потребительские цены на основные виды мяса претерпели значительные изменения по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Например, цена на говядину выросла на 20% и сейчас составляет 270,01 гривны за килограмм.

Цена на куриное филе также выросла на 3,3%, достигнув 158,62 гривны за килограмм. В то же время цена на куриную тушку уменьшилась на 4% и теперь составляет 86,8 гривны за килограмм. Что касается свинины, то ее цена снизилась на 10,2% и теперь составляет 177,47 гривны за килограмм.

Стоит отметить, что стоимость классического украинского продукта – сала, снизилась всего на 0,8%, и теперь его средняя цена равна 160,10 гривны за килограмм. Эксперты прогнозируют, что в сентябре 2024 года средние цены на говядину, свинину и курятину могут подняться на 3%.

Это обусловлено прогнозируемым повышением стоимости кормов из-за непредсказуемых погодных условий и возможных проблем в агросекторе. С учетом инфляции и энергетических вызовов, цены на мясную продукцию могут претерпеть большие колебания, особенно в конце года, когда спрос на нее растет в канун новогодних праздников.

Напомним, в Украине также значительно повысились цены на молочные продукты из-за сокращения производства молока и сложностей с электроснабжением.

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