М'ясо подорожчає: які нові ціни очікують українців

В осінній період 2024 року прогнозується підвищення цін на м'ясну продукцію на 3% через зростання вартості кормів та вплив аномальної погоди. Головні причинами здорожчання також включають проблеми з енергопостачанням і скорочення врожаю зернових культур.

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець повідомила в коментарі 24 Каналу, що в осінній період 2024 року очікується зростання цін на м'ясну продукцію.

За словами Копитець, основним фактором, який спричинить подорожчання м'ясних продуктів восени, стане підвищення вартості кормів. Важливо зазначити, що приблизно 70% витрат на виробництво м'яса складають корми, які в основному включають зернові культури. Тому стан врожаю зернових безпосередньо вплине на ціну м'яса.

Цього року врожай зернових може бути меншим через аномально високі температури влітку, що може призвести до зменшення запасів кормів і збільшення їх вартості. Крім того, регулярні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури також ускладнюють виробничі процеси у тваринництві, що додатково підвищує собівартість м'ясних продуктів.

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Згідно з даними Державної служби статистики України, у серпні 2024 року середні споживчі ціни на основні види м'яса зазнали значних змін у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Наприклад, ціна на яловичину зросла на 20% і наразі складає 270,01 гривні за кілограм.

Ціна на куряче філе також зросла на 3,3%, досягнувши 158,62 гривні за кілограм. Водночас ціна на курячу тушку зменшилася на 4% і тепер становить 86,8 гривні за кілограм. Що стосується свинини, то її ціна знизилася на 10,2% і тепер складає 177,47 гривні за кілограм.

Варто відзначити, що вартість класичного українського продукту – сала, знизилася всього на 0,8%, і тепер його середня ціна дорівнює 160,10 гривні за кілограм. Експерти прогнозують, що в вересні 2024 року середні ціни на яловичину, свинину та курятину можуть піднятися на 3%.

Це зумовлено прогнозованим підвищенням вартості кормів через непередбачувані погодні умови та можливі проблеми в агросекторі. З урахуванням інфляції та енергетичних викликів, ціни на м’ясну продукцію можуть зазнати більших коливань, особливо наприкінці року, коли попит на неї зростає в переддень новорічних свят.

Нагадаємо, в Україні також значно підвищилися ціни на молочні продукти через скорочення виробництва молока і труднощі з електропостачанням.

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