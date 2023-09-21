"Мы четко видим, что победа становится все ближе": Зеленский провел встречу с чиновниками США

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с ключевыми постоянными членами Конгресса США в Вашингтоне. Встреча состоялась со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, лидером Республиканской партии в Палате представителей Стивом Скализом, лидером Демократической партии в Палате представителей Хакимом Джефрисом и другими конгрессменами.

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Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Президент Зеленский выразил искреннюю благодарность Палате представителей, обеим партиям и американскому народу за устойчивую поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине в условиях большого вызова, который стал для страны следствием агрессии России.

По словам президента, Украина и Соединенные Штаты добились значительного прогресса в защите важных ценностей, таких как демократия, свобода и достоинство. Эти ценности являются основой отношений между двумя странами. Украина продолжает стирать последствия российской агрессии, и более половины оккупированных территорий уже освобождены от российских войск. Из этой встречи видно, что победа приближается, и обе страны предпринимают шаги, чтобы добиться этой цели.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с ситуацией на поле боя и первоочередные потребности в сфере обороны. Одной из ключевых тем было укрепление противовоздушной обороны Украины.

Президент Зеленский подчеркнул, что победа Украины будет гарантией того, что ни одна диктатура, включая Россию, не сможет дестабилизировать свободный мир. Для достижения этой победы страны должны действовать едино и работать вместе.

Встреча Президента Зеленского с представителями Конгресса США подчеркивает важность стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами по поддержке демократии, свободы и мира, а также совместных усилий в борьбе за стабильность и безопасность на международной арене.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым".

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