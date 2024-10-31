'Мы просили – просто защитите Стрый': Зеленский заявил о реакции Польши на просьбу сбивать ракеты в их направлении

Глава государства подробно рассказал о сложностях взаимодействия с союзниками по вопросам противоракетной обороны. Президент подчеркнул, что польская сторона была готова к перехвату ракет, но при коллективной поддержке альянса. Он лично обсуждал этот вопрос с тогдашним генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, однако никаких конкретных результатов достигнуто не было.

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"Страны-члены НАТО опасаются самостоятельно принимать критические решения из-за опасений остаться изолированными. Мы постоянно обращались в Польшу с просьбой уничтожать ракеты, следующие в их направлении, особенно возле города Стрый и газохранилищ. От этой инфраструктуры зависит жизнеобеспечение, прежде всего в зимний период", – подчеркнул Зеленский. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Закарпатье.

По словам Зеленского, нехватка оперативных систем противоракетной обороны усложняет защиту критически важных объектов инфраструктуры.

Напомним, Зеленский сообщил о том, что Киев и Будапешт работают над подготовкой "двухстороннего документа".

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