'Ми просили – просто захистіть Стрий': Зеленський заявив про реакцію Польщі на прохання збивати ракети в їх напрямку

Глава держави детально розповів про складнощі взаємодії з союзниками в питаннях протиракетної оборони. Президент підкреслив, що польська сторона була готова до перехоплення ракет, але за умови колективної підтримки альянсу. Він особисто обговорював це питання з тодішнім генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, проте жодних конкретних результатів досягнуто не було.

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"Країни-члени НАТО остерігаються самостійно приймати критичні рішення через побоювання залишитися ізольованими. Ми постійно зверталися до Польщі з проханням знищувати ракети, які прямують у їхньому напрямку, особливо біля міста Стрий та газосховищ. Від цієї інфраструктури залежить життєзабезпечення, передусім у зимовий період", – наголосив Зеленський. Про це він заявив під час пресконференції на Закарпатті.

За словами Зеленського, брак оперативних систем протиракетної оборони ускладнює захист критично важливих об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про те, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

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