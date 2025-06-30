На какие льготы имеют право украинцы с 2 группой инвалидности

Лица с инвалидностью II группы в Украине пользуются рядом социальных гарантий и льгот. Для их оформления нужно иметь удостоверение установленного образца.

Социальные льготы для людей с инвалидностью II группы

Автоматическое предоставление скидок на оплату коммунальных услуг не предусмотрено — как и другие граждане, лица с инвалидностью должны подавать заявление на субсидию через органы социальной защиты населения. О том, какие льготы могут оформить люди с II группой инвалидности в июле 2025 года, говорится в Законе "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Хотя такая категория лиц, как правило, способна самостоятельно обслуживать себя, полноценно работать в обычных условиях они не всегда могут. Поэтому предусмотрен ряд трудовых льгот:

отсутствие испытательного срока при приеме на работу;

право на увольнение без предупреждения в любой момент;

возможность работать по индивидуальному графику;

ежегодный отпуск предоставляется в удобное время и имеет большую продолжительность, чем общеустановленный.

Льготы в области здравоохранения

Лица с инвалидностью II группы могут рассчитывать на скидку 50% при покупке лекарственных средств по рецепту. Если инвалидность получена в результате боевых действий – лекарства, вакцины и медицинские препараты предоставляются бесплатно.

Дополнительные льготы предусмотрены для людей с нарушением зрения:

студенты могут получить диктофоны для обучения;

пользователи библиотек – аудиоплееры для доступа к информации.

Также государство обеспечивает:

бесплатные или льготные санаторные путевки по медицинским показаниям;

предоставление мебели и реабилитационного оборудования;

ортопедические изделия;

средства для передвижения и ухода;

специальные коммуникационные устройства

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Образовательные и транспортные преимущества в 2025 году

Абитуриенты с инвалидностью имеют право поступать в высшие учебные заведения по специальным квотам, а в заведения профессионального образования — без конкурса. Во время обучения они могут получать социальную стипендию и дополнительную материальную и психологическую поддержку.

В сфере транспорта предусмотрены следующие льготы:

бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси);

50% скидки на железнодорожные, автобусные, речные и авиаперевозки в период с 1 октября по 15 мая;

приоритетное обслуживание в кассах, госучреждениях и других сервисных заведениях.

Перевозчики обязаны обеспечить доступные условия для транспортировки лиц с инвалидностью, в том числе тех, кто передвигается на колясках или имеет другие нужды.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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