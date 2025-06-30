На які пільги мають право українці з 2 групою інвалідності
Особи з інвалідністю II групи в Україні користуються рядом соціальних гарантій та пільг. Для їх оформлення потрібно мати посвідчення встановленого зразка.
Соціальні пільги для людей з інвалідністю II групи
Автоматичного надання знижок на оплату комунальних послуг не передбачено — як і інші громадяни, особи з інвалідністю мають подавати заяву на субсидію через органи соціального захисту населення. Про те, які пільги можуть оформити люди з II групою інвалідності у липні 2025 року, зазначається в Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
Хоча така категорія осіб, як правило, здатна самостійно обслуговувати себе, повноцінно працювати у звичайних умовах вони не завжди можуть. Тому передбачено низку трудових пільг:
- відсутність випробувального терміну при прийомі на роботу;
- право на звільнення без попередження у будь-який момент;
- можливість працювати за індивідуальним графіком;
- щорічна відпустка надається у зручний час і має більшу тривалість, ніж загальноустановлена.
Пільги в галузі охорони здоров’я
Особи з інвалідністю II групи можуть розраховувати на знижку 50% при придбанні лікарських засобів за рецептом. Якщо інвалідність отримана внаслідок бойових дій — ліки, вакцини та медичні препарати надаються безкоштовно.
Додаткові пільги передбачені для людей з порушенням зору:
- студенти можуть отримати диктофони для навчання;
- користувачі бібліотек — аудіоплеєри для доступу до інформації.
Також держава забезпечує:
- безкоштовні або пільгові санаторні путівки за медичними показаннями;
- надання меблів та реабілітаційного обладнання;
- ортопедичні вироби;
- засоби для пересування та догляду;
- спеціальні комунікаційні пристрої.
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Освітні й транспортні переваги у 2025 році
Абітурієнти з інвалідністю мають право вступати до вищих навчальних закладів за спеціальними квотами, а до закладів професійної освіти — без конкурсу. Під час навчання вони можуть отримувати соціальну стипендію, а також додаткову матеріальну та психологічну підтримку.
У сфері транспорту передбачено такі пільги:
- безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі);
- 50% знижки на залізничні, автобусні, річкові й авіаперевезення в період з 1 жовтня до 15 травня;
- пріоритетне обслуговування в касах, держустановах та інших сервісних закладах.
Перевізники зобов’язані забезпечити доступні умови для транспортування осіб з інвалідністю, зокрема тих, хто пересувається на візках чи має інші потреби.
Нагадаємо, раніше в уряді затвердили постанову, яка змінює порядок виплати пенсій.
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