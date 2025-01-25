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На каких основаниях могут прекратить выплату пенсии: ответ ПФУ

Цихоцкая Мария

На каких основаниях могут прекратить выплату пенсии: ответ ПФУ
Выплату пенсии могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда Украины или суда

Выплату пенсии могут прекратить по решению территориальных органов Пенсионного фонда Украины или суда. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как пояснили в Пенсионном фонде, статья 49 данного закона определяет следующие основания для прекращения пенсионных выплат:

  • если пенсия была назначена исходя из документов с недостоверными данными;
  • в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу (если иное не предусмотрено международными договорами Украины);
  • по заявлению пенсионера о прекращении выплат в связи с временным проживанием за границей;
  • в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в соответствии с законом;
  • при предоставлении пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах (в соответствии с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах");
  • если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение шести месяцев;
  • в случае непрохождения физической идентификации, если это предусмотрено законодательством;
  • в других случаях, предусмотренных законом (например, непризнание лица с инвалидностью, трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на такую пенсию, или завершение обучения детей, получающих пенсию в связи с потерей кормильца) .

Об этом сообщает прессслужба ПФУ.

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Как восстановить выплаты

Выплату пенсии возобновляют по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и подтверждения условий восстановления. Для этого пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предъявить документы, удостоверяющие личность, и подать соответствующее заявление.

Граждане, проживающие за границей, в период действия военного положения в Украине и еще три месяца после его завершения могут отправить заявление и необходимые документы по почте.

Как отметили в фонде, в случае обнаружения недостоверных данных в документах, на основании которых была назначена или производится выплата пенсии, размер и основания выплат пересматриваются без учета таких данных.

Ранее мы говорили, что пенсию с 2025 года будут начислять по новым правилам.

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