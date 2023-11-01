На каких основаниях военнослужащие могут уволиться со службы с 1 ноября: список причин

В материале, предоставляющем безвозмездную правовую помощь, отмечается, что в Украине установлено несколько оснований для увольнения военнослужащих во время военного положения, и этот перечень не расширится в ноябре 2023 года.

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На сайте WikiLegalAid указано, что находившиеся на службе до 24 февраля 2022 года военнослужащие не имеют возможности освободиться от службы или расторгнуть срочную службу или контракт. Это изменение также касается мобилизованных военнослужащих, а также срочников и контрактников, и для разных категорий они могут иметь разные основания для увольнения.

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Согласно закону № 8169, принятому Верховной Радой Украины в марте 2023 года, временно непригодных к военной службе военнослужащих, признанных такими Военно-врачебной комиссией (ВЛК), можно увольнять в запас с предварительным обследованием через 6-12 месяцев. Это стало возможным благодаря изменению в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Однако основания для освобождения от службы варьируются для разных категорий военнослужащих. В частности, возможность увольнения на основании возраста, из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда, а также по состоянию здоровья, где учитываются выводы ВЛК. Кроме того, семейные обстоятельства также могут являться весомым основанием для увольнения военнослужащих.

В частности, к семейным обстоятельствам относятся воспитание ребенка с инвалидностью, необходимость ухода за больным ребенком или членом семьи, а также другие важные причины, влияющие на увольнение военнослужащего от службы.

Следовательно, основания для увольнения украинских военнослужащих остаются постоянными, а изменения в законодательстве повлияли только на некоторые сроки и процедуры.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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