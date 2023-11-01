На яких підставах військовослужбовці можуть звільнитись зі служби з 1 листопада: перелік причин

У матеріалі, який надає безоплатну правову допомогу, наголошується, що в Україні встановлено декілька підстав для звільнення військовослужбовців під час воєнного стану, і цей перелік не розшириться у листопаді 2023 року.

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На сайті WikiLegalAid зазначено, що військовослужбовці, які перебували на службі до 24 лютого 2022 року, не мають можливості звільнитися від служби або розірвати строкову службу чи контракт. Ця зміна також стосується мобілізованих військовослужбовців, а також строковиків і контрактників, і для різних категорій вони можуть мати різні підстави для звільнення.

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Згідно з законом № 8169, що був прийнятий Верховною Радою України у березні 2023 року, тимчасово непридатних до військової служби військовослужбовців, визнаних такими Військово-лікарською комісією (ВЛК), можна звільняти у запас з попереднім обстеженням через 6-12 місяців. Це стало можливим завдяки зміні в законі "Про військовий обов'язок і військову службу".

Однак, підстави для звільнення від служби варіюються для різних категорій військовослужбовців. Зокрема, можливість звільнення на підставі віку, через набрання законної сили обвинувальним вироком суду, а також за станом здоров'я, де враховуються висновки ВЛК. Крім того, сімейні обставини також можуть бути вагомою підставою для звільнення військовослужбовців.

Зокрема, до сімейних обставин належать виховання дитини з інвалідністю, необхідність догляду за хворою дитиною або членом сім'ї, а також інші важливі причини, які впливають на звільнення військовослужбовця від служби.

Отже, підстави для звільнення українських військовослужбовців залишаються сталими, а зміни в законодавстві вплинули лише на деякі терміни та процедури.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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