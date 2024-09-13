На какую доплату имеют право одинокие пенсионеры в сентябре 2024 года

Согласно изменениям в законодательстве, с сентября 2024 года вводится новая социальная выплата для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Размер этой доплаты составляет 944 гривны в месяц. Об этом пишет nv.ua.

Право на получение доплаты имеют граждане Украины, которые отвечают установленным критериям и представили необходимые документы.

Для оформления доплаты необходимо подготовить следующий пакет документов:

заявление;

заключение врачей;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда.

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Обратиться для оформления доплаты следует в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Сроки рассмотрения и принятия решения о назначении доплаты определяются действующим законодательством.

Для получения более подробной информации о порядке оформления доплаты и необходимых документах рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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