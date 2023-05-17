На россии заявили, что одним 'Кинжалом' уничтожили пять установок Patriot: сеть взорвалась комментариями

Российское Министерство обороны заявило об уничтожении ракетой "Кинжал" пяти ЗРК Patriot. Речь идет о ракетном ударе 16 мая.

Кроме того, россияне якобы еще и ликвидировали РЛС. Об этом сообщают сосСМИ с цитированием Минобороны рф.

"В результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" 16 мая в Киеве была поражена и полностью уничтожена многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США", – говорится в сообщении.

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В сети сразу же отреагировали на такое заявление. Часть пользователей начала смеяться над абсурдностью информации, некоторые шутили, что сбили еще 1000 "Байрактаров" и взяли в плен 5 Зеленских.

Впрочем, некоторые россияне настолько верят в пропаганду, что не сомневаются в победной новости.

Примечательно, что накануне глава ведомства Шойгу заявлял, что россияне не запускали 6 "Кинжалов" по Киеву. Такова была его реакция на информацию о сбитии украинской ПВО вражеских ракет и дронов.

Напомним, в ночь на 16 мая украинские военные сбили 6 "Кинжалов", 9 "Калибров" и 6 "шахедов". Немного погодя спикер российского Минобороны Игорь Конашенков заявил, что "Кинжал" попал по Patriot.

Украинское Минобороны высмеяло мечты оккупантов, а издание CNN заявило, что одна из систем получила минимальное повреждение.

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