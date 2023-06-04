На Троицу враг атаковал Киев дронами и крылатыми ракетами: ПВО ликвидировало все цели

В ночь на 4 июня враг еще раз атаковал Киев. На Троицу россияне решили нанести удары иранскими дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, сегодня ночью россияне атаковали Украину из района Каспия стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и иранскими дронами.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах", — заметил начальник КМВА Сергей Попко.

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В Командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что с часу ночи до 4 часов утра враг запустил по Украине пять иранских ударных дронов "Shahed-136/131" из Брянской области. Также было выпущено шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия).

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожены четыре крылатых ракеты и три ударных дрона", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 июня россияне атаковали столицу 15 крылатыми ракетами и 18 "Шахедами", украинская ПВО уничтожила все враждебные цели.

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