Начнем с понедельника: Что такое синдром отложенной жизни и как вырваться из этой ловушки

Многие из нас время от времени ловят себя на мысли, что наслаждаться моментом "здесь и сейчас" невозможно, поскольку мы воспринимаем его как предварительный этап перед светлым и счастливым будущим. Не слышали ли вы себя говоря: "Начну с понедельника", "Сделаю это, когда похудею", "Как только мы приобретем собственное жилье, сразу же отдохнем"?

Синдром отложенной жизни может привести к тому, что мы постоянно откладываем свое счастье на потом. Психолог Елена Архипова рассказала об этом синдроме и как его преодолеть.

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Что такое синдром отложенной жизни?

Синдром отложенной жизни (или невроз отложенной жизни) – это привычка жить в "потом". Человек верит, что идеальный момент скоро наступит, и он сможет жить так, как всегда хотел. В ее воображении этот момент зависит от разных обстоятельств, и все, что нужно – это ждать.

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Однако эта установка не дает нам ничего кроме потери времени и отложения своего счастья на потом. Пытаясь создать идеальный момент для счастья, мы упускаем возможность наслаждаться жизнью уже сейчас.

Признаки синдрома отложенной жизни

Представьте себе молодую женщину, которая думает: "Сейчас моя жизнь не такая, как я хочу, но когда я окончу университет и получу высшее образование, я стану счастливым". Она оканчивает университет, но ничего не меняется. Она думает, что ее проблемы изменятся, когда выйдет замуж.

Поэтому она женится, но даже после ее жизни остается неизменной. После каждого важного шага в ее жизни она верит, что следующий шаг – это тот, что сделает ее счастливой. Так она откладывает свою счастливую жизнь на потом.

Однако это будущее потом никогда не наступает. Люди, живущие с синдромом отложенной жизни, откладывают свое счастье на потом и никогда не знают подлинного удовольствия от жизни.

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Как преодолеть синдром отложенной жизни

Жизнь следует наслаждаться прямо сейчас, поскольку идеального момента не существует. Выбор всегда делается вами самими – вы можете наслаждаться жизнью или продолжать терпеть сегодняшние условия, надеясь, что когда-нибудь все изменится к лучшему.

Психолог Елена Архипова подчеркивает, что мы имеем привычку жить здесь и сейчас. Узнав это, мы можем изменить свое отношение к жизни и наслаждаться моментами счастливой жизни.

Вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть синдром отложенной жизни:

Старайтесь жить в настоящем моменте, а не ждать идеального времени в будущем. Научитесь ценить мелочи и замечать положительные вещи, окружающие вас сегодня. Делайте выбор в пользу удовольствия от жизни прямо сейчас, а не откладывайте свое счастье на потом.

Не ждите идеального момента для счастья, поскольку будущее всегда остается неопределенным, и жизнь предоставляется нам для наслаждения прямо сейчас.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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