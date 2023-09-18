Почну з понеділка: Що таке синдром відкладеного життя, та як вирватись з цієї пастки

Багато з нас час від часу ловлять себе на думці, що насолоджуватися моментом "тут і зараз" неможливо, оскільки ми сприймаємо його як попередній етап перед світлим і щасливим майбутнім. Чи не чули ви себе говорячи: "Почну з понеділка", "Зроблю це, коли схудну", "Як тільки ми придбаємо власне житло, відразу ж відпочинемо"?

Синдром відкладеного життя може призвести до того, що ми постійно відкладаємо своє щастя на потім. Психолог Елена Архипова розповіла про цей синдром і як його подолати.

Читайте також: Що робити, коли ви відчуваєте перевтому або стрес: корисні поради, які обов'язково допоможуть

Що таке синдром відкладеного життя?

Синдром відкладеного життя (або невроз відкладеного життя) – це звичка жити у "потім". Людина вірить, що ідеальний момент вже скоро настане, і вона зможе жити так, як завжди хотіла. У її уяві цей момент залежить від різних обставин, і все, що потрібно – це чекати.

Відео дня

Проте ця установка не дає нам нічого, окрім втрати часу і відкладення свого щастя на потім. Намагаючись створити ідеальний момент для щастя, ми втрачаємо можливість насолоджуватися життям вже зараз.

Ознаки синдрому відкладеного життя

Представте собі молоду жінку, яка думає: "Зараз моє життя не таке, як я хочу, але коли я закінчу університет і отримаю вищу освіту, я стану щасливою". Вона закінчує університет, але нічого не змінюється. Вона думає, що її проблеми зміняться, коли вийде заміж.

Тож вона одружується, але навіть після цього її життя залишається незмінним. Після кожного важливого кроку в її житті вона вірить, що наступний крок – це той, що нарешті зробить її щасливою. Так вона відкладає своє щасливе життя на потім.

Проте це майбутнє "потім" ніколи не настає. Люди, які живуть з синдромом відкладеного життя, відкладають своє щастя на потім і ніколи не знають справжнього задоволення від життя.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть покращити відносини: "5 мов кохання" та техніки спілкування

Як подолати синдром відкладеного життя

Життя варто насолоджуватися прямо зараз, оскільки ідеального моменту не існує. Вибір завжди робиться вами самими - ви можете насолоджуватися життям чи продовжувати терпіти сьогоднішні умови, надіючись, що колись все зміниться на краще.

Психолог Елена Архипова наголошує, що ми маємо звичку жити тут і зараз. Пізнавши це, ми можемо змінити своє ставлення до життя і насолоджуватися моментами щасливого життя.

Ось кілька порад, які допоможуть вам подолати синдром відкладеного життя:

Намагайтеся жити в настоящому моменті, а не очікувати ідеальний час в майбутньому. Навчіться цінувати дрібниці і помічати позитивні речі, які оточують вас сьогодні. Робіть вибір в користь насолоди від життя прямо зараз, а не відкладайте своє щастя на потім.

Не чекайте на ідеальний момент для щастя, оскільки майбутнє завжди залишається невизначеним, і життя надається нам для насолодження прямо зараз.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як приймати складні рішення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!