Наделал горя в Европе: дойдет ли циклон 'Борис' до Украины

Циклон "Борис", нанесший значительные разрушения в Центральной Европе, не достиг территории Украины в такой степени, как опасались синоптики. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Пик активности циклона пришелся на выходные, когда в Центральной Европе наблюдались сильные осадки. В некоторых регионах выпало рекордное для этого времени года количество осадков. К счастью, Украине удалось избежать таких масштабных наводнений", — отметила Птуха в комментарии Укринформу.

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По ее словам, хотя Украина и ощутила некоторое влияние циклона, в частности, в Одесской и Карпатах прошли дожди, однако ситуация осталась под контролем.

"Циклон "Борис" был заблокирован полем высокого давления с северных широт, поэтому он не смог продвигаться дальше и несколько дней вертелся на одном месте. Сейчас он двигается в южном направлении, в Италию, и теряет свою силу", – пояснила синоптик.

На территории Украины постепенно устанавливается антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время осадков не ожидается.

"Начиная со среды, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. Такая тенденция будет сохраняться по меньшей мере до 25 числа", – подытожила Птуха.

Напомним, на днях в южных регионах Польши правительство объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений, вызванных поступлением циклона.

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